Магия, не иначе: Ягудин неспроста сбежал от Мишина куда подальше

Алексей Ягудин, вспоминая о своей профессиональной карьере на льду, всегда с особым чувством говорил о Татьяне Тарасовой, которая многое сделала для его побед. Но она не была единственным тренером прославленного фигуриста. Поначалу спортсмен занимался под началом не менее именитого наставника — Алексея Мишина. И уход от тренера дался Ягудину нелегко.

За Мишиным в среде фигуристов закрепилась слава великолепного манипулятора. Он легко мог убедить подопечного в том, что ему было нужно. Поэтому Ягудин долго и ответственно готовился к беседе с тренером. Он заявил наставнику, что собирается перевестись к Тарасовой, если та его примет.

Разговор выдался тяжелым: Мишин приводил все новые и новые доводы против такого решения. Вспоминая о том вечере, Ягудин признавался, что у него тоже закрались сомнения и даже начала кружиться голова. «Черная магия» тренера сработала против спортсмена — на следующий день он был сам не свой, будто проклятый, и откатал свою программу на льду из рук вон плохо.