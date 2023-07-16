«Магия какая-то»: фото Ковальчук после родов шокировало народ

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков известны своей скрытностью. Артисты, несмотря на активность в социальных сетях, не раскрывают подробности своей семейной жизни и редко решаются на откровения. И, как оказалось, долгое время они скрывали, что вновь стали родителями.

Так, в блоге певицы несколько дней назад появилась трогательная фотография, на которой можно увидеть крошечные ножки новорожденной дочери супругов. Как оказалось, Ковальчук стала мамой и теперь воспитывает двух девочек.

«Теперь нас четверо. Наша любовь имеет продолжение в наших доченьках», — пишет артистка.

Публикация шокировала подписчиков. Часть из них признались, что не догадывалась о беременности Ковальчук. Другие отметили, что певица после родов выглядит еще стройнее, чем раньше. И из-за этого некоторые фанаты даже предположили, что супруги обращались за помощью к суррогатной матери.

«Когда рожает сурмама, можно легко оставаться стройной, с полным отсутствием груди, молока нет, ничего нет. Смотрите какая я стройная и звонкая», «Выглядит супер. Магия какая-то!», «Видно же, что фильтры», — рассуждают подписчики.

Сама артистка при этом решила никак не реагировать на домыслы фанатов. Она даже не призналась, какое имя они с Чумаковым дали дочери и когда именно она появилась на свет.