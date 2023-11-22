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Магическое время: у этих знаков зодиака все изменится к лучшему 27 ноября

22 ноября 2023 10:00
Магическое время: у этих знаков зодиака все изменится к лучшему 27 ноября

Важно лишь не упустить открывшиеся возможности.

Астрологи заявляют о том, что ноябрь будет особенно богатым на перемены. Это предначертано положением светил и созвездий на небе. А самая главная магическая дата месяца придется на 27 ноября, на полнолуние.

В этот день Солнце и Луна фактически встанут напротив друг друга и займут положения в созвездиях определенных знаков. И эти позиции позволят изменить жизнь к лучшему некоторым людям.

Луна будет находиться в Близнецах, а Солнце — в Стрельце. Поэтому обладатели именно этих знаков зодиака почувствуют на себе перемены. В этот день им придется внимательно следить за новыми перспективами, гибко менять свои цели и отбросить прежние установки.

Положение Луны позволит быстрее запоминать информацию и максимально использовать врожденные таланты. Тем не менее лучше провести эти сутки без стрессовых ситуаций. Особенно важно контролировать свои эмоции Близнецам.

Стрельцам же, возможно, придется пройти через определенные кризисы в отношениях или на работе. Но именно этот период станет переломным и откроет новые пути для развития, выступив в качестве своеобразного «трамплина» для рывка вперед.

Фото: unsplash.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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