«Магическая битва: Казнь»: узнали, стоит ли сидеть в кино до конца титров - сцена есть, но смысла мало

Если вы ее пропустите, то вряд ли будете плакать.

Если вы, затаив дыхание, ждёте, пока в зале не останутся только самые стойкие фанаты и уборщицы, — расслабьтесь. В фильме «Магическая битва: Казнь» нет полноценной сцены после титров, ради которого стоит тратить 15 минут жизни.

Ни сценки с Юта Оккоцу, ни пророчества о Гохо, ни даже намёка на то, чем закончится «Игра на выбывание». MAPPA решила сэкономить наши нервы и время. Но сцена все-таки есть, и вот какая.

Так что же там в конце? Миф против реальности

По интернетам уже месяц ползёт слух о каком-то секретном аудио-пасхалке после финальных титров. Что ж, это почти правда. После основного блока титров на пару секунд включается короткий звуковой фрагмент из будущего сезона.

Это не сцена, не диалог и уж точно не поворот сюжета. Скорее — атмосферный штрих, намёк на то, что история не закончена. Настолько незначительный, что большинство зрителей, услышав его, только пожмут плечами: «И это всё?».

Так что технически вы ничего не упустите, если побежите в туалет или на выход сразу после начала финальной заставки. Ваша совесть фаната будет чиста.

Зачем тогда этот фильм?

«Казнь» — это не просто рекап Сибуи для тех, кто проспал второй сезон. Это мастерски смонтированный мост между хаосом «Инцидента в Сибуе» и безумием «Игры на выбывание». Да, некоторые моменты прошлись галопом, но это позволило сохранить хлёсткий темп и не дать зрителю заскучать от повторения.

Главный хайлайт — блестящее введение Наойи Дзенина. Он настолько высокомерен, что даже мимолётная стычка с Чосо и Юдзи говорит нам: «Этот парень станет огромной проблемой».

Именно такие детали превращают «Экзекуцию» из сборника лучших моментов в полноценную затравку для третьего сезона. Кстати, анимация в некоторых сценах даже переплюнула второй сезон — казалось бы, куда уж лучше. Если MAPPA сохранит этот уровень в «Игре на выбывание», то интернет просто не доживет до премьеры. К слову, мы писали о сливе третьего сезона, прочтите, там правда интересно.

