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Мафия, подвинься: приключенческие фильмы Мартина Скорсезе, которые заслуживают не меньше внимания

1 августа 2025 17:38
Кадр из фильма «Авиатор»

К слову, некоторые из этих картин стали настоящей визитной карточкой режиссера (и всех главных актеров заодно).

В современном кино найдется не так уж много режиссеров, достигших таких же высот, как Мартин Скорсезе — за несколько десятилетий работы он успел досконально изучить почти каждый жанр, а его фильмы один за другим становились громкими хитами (ну, разве что за редким исключением).

Скорсезе приобрел еще большую популярность, когда официально переключился на жанр гангстерского кино, но самые преданные поклонники режиссера уж точно никогда не забывали и о его других, не менее хитовых работах.

В этой подборке — лучшие фильмы Мартина Скорсезе, в которых мафия не удостоилась даже одного упоминания.

«Хранитель времени» (2011)

Редкий для Скорсезе приключенческий семейный фильм, «Хранитель времени» рассказывает о мальчике-сироте, который живет в Париже 1930-х годов и внезапно раскрывает секрет таинственного механизма, который изобрел его погибший отец.

Картина принесла Скорсезе «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу, а еще получила пять премий «Оскар» из 11 номинаций, выиграв преимущественно в технических категориях. Несмотря на такой успех среди критиков, зрители в то время фильм по достоинству не оценили, а «Хранитель времени» в результате провалился в прокате.

«Кундун» (1997)

Кадр из фильма «Кундун»

Выйдя на экраны всего через несколько месяцев после «Семи лет в Тибете», «Кундун» фактически стал еще одной частью кинематографической истории о жизни Далай-Ламы, одного из величайших религиозных деятелей современности.

В отличие от «Семи лет в Тибете», где рассказывается преимущественно о юности духовного лидера, фильм Скорсезе можно считать хроникой детских лет героя, который уже тогда был сильно обеспокоен будущем древней нации.

«Молчание» (2016)

Основанный на одноименном романе, драматический фильм с Эндрю Гарфилдом в главной роли рассказывает о двух священниках, которые отправляются в Японию, чтобы найти там своего ментора — путь оказывается куда труднее, чем казалось изначально, а впоследствии героям придется спасаться от насилия и преследования.

«Молчание» долгое время оставалось для Скорсезе проектом мечты, которую он воплотил в жизнь спустя двадцать пять лет после начала работы над фильмом. И хотя картина в итоге тоже провалилась в прокате, критикам она понравилась.

«Остров проклятых» (2010)

Кадр из фильма «Остров проклятых»

Один из главных хитов в карьере Скорсезе, «Остров проклятых» стал очередной коллаборацией режиссера с его любимчиком Леонардо ДиКаприо, который на этот раз сыграл двойную роль, ставшую чуть ли не главным шокирующим сюжетным поворотом.

Спустя пятнадцать лет после релиза «Остров проклятых» остается одним из лучших фильмов современности, а для Леонардо ДиКаприо — одной из самых ярких ролей в карьере.

«Авиатор» (2004)

Эпический байопик о пионере авиации и режиссере Говарде Хьюзе Скорсезе снова снимал с Леонардо ДиКаприо в главной роли, и в этот раз актер был близок к «Оскару» как никогда.

Фильм, рассказывающий о взлетах и падениях своего главного героя, стал мировым хитом и собрал все номинации на самые престижные награды, получив пять премий «Оскар», в том числе и за лучшую женскую роль второго плана для Кейт Бланшетт. Несмотря на то, в кинопрокате «Авиатор» остался с довольно скромными результатами, собрав всего около 214 миллионов долларов при бюджете в 110 миллионов.

Хотя для многих это может стать неожиданностью, Мартин Скорсезе на самом деле является еще и большим поклонником хорроров — о любимых ужастиках легендарного режиссера мы рассказывали в этой подборке.

Фото: Кадр из фильма «Авиатор» (2004)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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