Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора

19 августа 2025 10:23
Персонаж ужасен и одновременно жалок.

Коррадо «Джуниор» Сопрано — это старый мафиози, в котором трагедия и комедия переплелись так плотно, что зритель то смеётся над его ворчанием, то холодеет от его выборов. Второстепенный герой «Сопрано» может обнимать племянника, а через пять минут просить у помощника сымитировать ограбление и убить Тони.

Джуниор — самый трагичный герой

При втором просмотре сериала понимаешь, насколько тернистым был путь героя. Сперва он большую часть жизни был в тени брата, более безумного и успешного мафиози, после сидел в тюрьме. Выйдя на свободу стал капо, замом босса и мечтал взойти на престол.

Когда время бывшего главаря пришло, Джуниора де-факто считали боссом клана, но на самом деле власть давно утекла к Тони. Коррадо оставался символом «старой школы», человеком, который всё ещё видел мафию такой, какой она была в Ньюарке 60-х.

Чем плох и чем хорош дядя Джуниор

У него было обостренное чувство гордости — он не любил делиться местами в своем бизнесе, деньгами и болезненно реагировал на любое неуважение. Малейшая шутка могла стоить человеку жизни.

Так, он приказал убрать Дикки Молтисанти только потому, что тот посмеялся над его падением на похоронах. Внутри Джуниора всегда кипело чувство зависти к брату и племяннику, и оно толкало его на поступки, которые в итоге обернулись крахом, например, попытка устранить Тони.

Но за маской сурового дона прятался старик, которого всё чаще подводило здоровье. Серия микроинсультов, приступы паранойи, провалы памяти. В какой-то момент он перепутал собственного племянника с убийцей Кеннеди и выстрелил в него.

Парадокс в том, что пока Джуниор был при памяти, племянник прощал ему любые выходки. Как только мафиози впал в деменцию и чуть не убил его во второй раз, Тони обиделся окончательно.

Главной трагедией Джуниора можно считать момент определения великого босса в психиатрическое учреждение: он уже не помнил ни своих подвигов, ни преступлений, а близкие боялись гнева Тони и перестали навещать его. Так грозный мафиози остался один перед смертью.

Реальный Коррадо

Любопытно, что в реальной жизни прототипами Джуниора стали настоящие нью-йоркские мафиози — Питер Готти и Джованни Риджи. Даже его уловку с симуляцией болезни, чтобы уйти от суда, сценаристы позаимствовали у Винсента Джиганте, который годами ходил по улицам в халате, изображая сумасшедшего.

Финал Джуниора — почти шекспировский. В одной из последних сцен Тони, на миг забывший об обидах, пытается напомнить дяде, что когда-то они управляли всем Северным Джерси. А тот, глядя в пустоту, отвечает лишь: «Что ж, это здорово».

«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф.

Фото: Кадры из сериала «Сопрано»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
