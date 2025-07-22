«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека

Роман Мадянов — актер, которого в лицо знала вся страна, но мало кто назовет его любимую роль. Потому что их — десятки. Он блистал в «12» Михалкова, в «Любви Советского Союза», в «По щучьему веленью» и много, где еще. Мастер второго плана, титан эпизода. Но, по мнению кинокритика Александра Шпагина, лучшую свою роль артист сыграл в далеком 1973 году. А также 20 лет спустя.

«Такое детям не под силу»

Мадянов, заявил Шпагин порталу «Киноафиша», был лучшим советским актером-ребенком. Даже Алексею Серебрякову, несмотря на его драматическую мощь с юных лет, пришлось уступить:

«Серебряков с самого начала был трагическим, он все время в состоянии боли. А Мадянов играл не по-детски — с паузами, с иронией, с внутренним наполнением. Такое детям не под силу».

Гекльберри Финн в его исполнении, в картине «Совсем пропащий», действительно живой. Никакой наигранной детскости, никакого «обезьянничанья», как выразился критик. Он ведет нас по Миссисипи как взрослый — ироничный, самостоятельный, без лишней сентиментальности.

Это и правда выдающееся достижение для мальчишки из советской глубинки, которого сняли в экранизации Твена, по сути, впервые допустив в советский кинематограф неприкрашенную Америку. Но это — не единственная роль, которую стоит откопать из киношных архивов.

«Вампиры средней полосы: за 28 лет до»

Шпагин отдельно вспоминает фильм «Ваши пальцы пахнут ладаном» — безумную черную комедию про вампиров в постсоветской Москве. Мадянов там — Ванька-Китаец, уголовник и «шестерка» бессмертного сэра Арчибальда, он же Чекрыгин. Герой вроде бы мелкий, но такой сочный, будто сошел со страниц комикса.

«Симпатичная комедия про советских вампиров, где он играл вечного вампира, который случайно стал таким в детской колонии 20-х годов, но дожил до наших дней. Она часто шла по телевизору, такая заводная картина».

Фильм — фантасмагорический коктейль из сатиры, вампирского трэша и балагана, где все на грани гротеска: милиция гоняется за нежитью, вдовы спорят с ЖЭКом о прописке покойных, а бессмертный бродяга требует свою зарплату в кассе.

И среди всего этого абсурда Мадянов держится уверенно: органичный, живой, с искрой, которую не скроешь ни под золотыми зубами, ни под уголовной кличкой.

Да, Шпагин хвалит картину и уверяет, что она точно входит в число лучших работ актера, которому сегодня могло бы исполниться 63, но это еще и зеркало времени — искаженное, безжалостное, почти пророческое.

«Ладан» мог бы легко затеряться среди других кинематографических курьезов 90-х, но не теряется именно из-за таких актеров, как Мадянов. Он — один из тех, кто даже эпизод превращает в событие. Его вампирская «шестерка» — смешной образ, а также вымученный и считываемый архетип новой жизни после развала Союза. Интересной, но непредсказуемой.

«Но вообще, конечно, он остался заложником своей смешноватой фактуры, потому ему почти всегда приходилось идти в сторону комедий и играть всевозможных новых русских», — подытожил критик.

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