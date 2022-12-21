Мадонна стала первопроходцем: сегодня ей благодарна каждая россиянка

Мадонна может похвастаться не только тем, что вписала свое имя в историю поп-музыки. Все чаще в СМИ певицу называют настоящей революционеркой. Именно она разрушила массу стереотипов и, напротив, ввела моду на то, что прежде казалось недостижимым или запретным.

Например, Мадонна стала первопроходцем в области спорта. Это сегодня чуть ли не каждая уважающая себя артистка должна следить за фигурой и ежедневно появляться в зале. В 80-е же звезды даже не задумывались обзавестись личным фитнес-тренером. На их фоне певица заметно выделялась: она тренировалась не меньше шести раз в неделю по три часа, благодаря чему ввела моду на прорисованные мускулы рук, ног, подтянутые мышцы и рельеф.

Не оставила знаменитость без своего внимания и йогу, которую называет «метафорой жизни». Подражая популярной исполнительнице, такими практиками начали заниматься женщины по всему миру. Теперь йога стала неотъемлемой частью жизни многих представительниц прекрасного пола — и все это благодаря Мадонне.