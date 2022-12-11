Мадонна обязана ему новым лицом: судьба главного «мясника» Голливуда повергнет в шок

Внешность селебрити — это не просто их визитная карточка, но и гарант успеха. Немудрено, что многие звезды не вылезали из кабинетов хирургов и косметологов. Одним из самых востребованных кудесников в своей области считался Фредрик Брандт, подаривший самой Мадонне новое лицо.

Доктор считается создателем инъекций красоты, которые с его легкой подачи пришли на смену пластике. Он работал со «сливками» мирового шоу-бизнеса: к нему обращались Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Барбра Стрейзанд и Кельвин Кляйн.

Брандт делал им уколы ботокса и коллагена, а селебрити платили ему сумасшедшие деньги за омоложение. Фредрик постоянно придумывал новые идеи и совершенствовал методики. Именитый косметолог был востребован как никто другой и имел баснословное состояние. Однако головокружительный успех не спас его от тяжелой депрессии. Брандт всегда был одиночкой, а с возрастом он начал панически бояться старости. Фредрик колол ботокс в неумеренных количествах, из-за чего его лицо превратилось в маску.

Кроме того, на инъекции красоты начали повально жаловаться недовольные пациентки. Одни обвиняли врача в несоблюдении гигиены, другие испытывали проблемы со здоровьем после процедур в виде опухолей на лице. Не выдержав шквала критики и личного кризиса, Брандт лишил себя жизни в собственном гараже.