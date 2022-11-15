Мачо с подвохом: как выглядит первый муж Дженнифер Лопес, за которого ей стыдно

Экс-возлюбленный до сих пор вспоминает о тех отношениях.

Задолго до того как Джей Ло обрела семейное счастье, певица жестоко разочаровывалась в мужчинах. Так, первым из четырех супругов звезды стал кубинец Охани Ноа, который сильно потрепал ей нервы.

Шел 1997 год, и Лопес уже тогда была известной исполнительницей. А вот ее избранник работал официантом в одном из заведений Майами, что, впрочем, сначала не смущало поп-звезду. Однако чуть позднее она помогла ему устроиться менеджером в свой ресторан.

Через год пара распалась, и экс-супруга попросили уволиться. Охани был вне себя от бешенства и потребовал от Джей Ло компенсацию. Вопрос уладили мирно, однако самое интересное было впереди.

В 2006 году певица обратилась в суд с жалобой на Охани. Бывший муж требовал от нее 5 миллионов долларов за свои интимные мемуары про их отношения. Лопес была в ужасе, ведь Ноа нарушил их письменную договоренность не распространяться о подробностях брака. В итоге Охани проиграл суд, и артистка получила полмиллиона долларов.

Все эти годы экс-муж Джей Ло занимался актерством, бизнесом и строил модельную карьеру. Однако самую большую популярность он снискал на площадке OnlyFans. Примечательно, что Охани до сих пор вспоминает о Лопес. Мужчина уверен, что ее брак с Аффлеком скоро развалится.