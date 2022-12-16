Мачеха дочки Волочковой даст фору любой модели: как выглядит соперница балерины

Елена Николаева известна как ведущая нескольких популярных телевизионных проектов. 36-летняя журналистка смогла построить успешную карьеру. При этом последнее время публика активно обсуждает и ее личную жизнь, ведь телеведущая стала супругой Игоря Вдовина, бывшего мужа Анастасии Волочковой.

О помолвке Николаева рассказала в своих социальных сетях, похваставшись кольцом стоимостью в 25 млн рублей. После этого пользователи Сети начали активно сравнивать журналистку с балериной, но не в пользу последней. По мнению подписчиков, Николаева выглядит намного красивее и привлекательнее, а ее имя не связано с многочисленными скандалами, в отличие от танцовщицы.

«Вы очень красивая!», «Само очарование», «Настоящая звезда экрана», — пишут фанаты.

При этом, как отмечают СМИ, удалось Николаевой найти общий язык и с дочерью своего нового избранника и Анастасии Волочковой. Якобы Ариадна прекрасно ладит с новой мачехой и считает ее своей родственницей.