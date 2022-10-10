Лжец, лжец: лишь одному знаку Зодиака никогда нельзя верить

“Врет, как дышит”, - это расхожее выражение идеально описывает один знак зодиака, который то и дело прибегает ко лжи. Причем врет он так красочно, вдохновенно и артистично, что не поверить ему просто невозможно. О ком идет речь? Астрологи назвали один-единственный знак, с которым нужно держать ухо востро - в его словах фантазии может быть в десятки раз больше, чем правды.

Близнецы

Представители воздушного знака обожают приукрашивать свои рассказы. При этом нельзя сказать, что они врут абсолютно во всем: зерно истины в их цветистых речах есть, но разобрать, где заканчивается правда и начинается бурная фантазия Близнецов, практически нереально. Даже повествование о простой прогулке по парку они снабдят такими подробностями, что впору писать сценарий и снимать по нему приключенческий фильм, хоррор или ромком - все зависит от настроения Близнеца.

Интересно, что при должном желании и целеустремленности представители этого знака могут сделать превосходную карьеру писателя, сценариста, редактора.

Одним словом, в их силах реализовать себя в таких сферах, где богатое воображение и владение словом ценится на вес золота.

Кроме того, Близнецы - прирожденные лицедеи, которые без труда становятся актерами или шоуменами. Эти профессии помогли бы направить энергию знака в мирное русло.

Почему Близнецы так часто прибегают ко лжи? Астрологи по-разному отвечают на этот вопрос.

Некоторые специалисты придерживаются мнения, что в глубине души уроженцы знака просто хотят привлечь к себе побольше внимания. Они жаждут видеть перед собой изумленные взгляды, раскрытые в восхищении рты и развешенные уши.

В такие моменты Близнецы чувствуют себя всесильными волшебниками, магами и чародеями, которым в этом мире подвластно абсолютно все.

Совсем отучить представителей знака от вранья не получится. Всеобъемлющая фантазия Близнецов никуда не денется, но можно попробовать направить ее в мирное русло. Если уроженец знака сможет реализовать себя в какой-то творческой профессии, или, по крайней мере, начнет выступать в любительском театре, запишется в клуб писателей и поэтов, реальность он начнет приукрашивать немного меньше. Кроме того, если кто-то публично поймает Близнецов на лжи, это на какое-то время заставит их угомониться и позабыть про свою дурную привычку.