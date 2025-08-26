Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь

Волшебная палочка, к сожалению, не продается ни в одном маркетплейсе, но мечтать никто не запрещал. Да и признаемся честно: в реальной жизни большинство из нас использовало бы магию не для битвы с Волан-Де-Мортом, а для куда более насущных дел — от уборки до поиска пульта от телевизора.
Собрали топ заклинаний из «Гарри Поттера», которые сделали бы бытовуху почти сказочной.
Акцио
Что делает: притягивает к себе любой предмет.
Просто представьте: больше не нужно вскакивать с дивана, если телефон снова остался на кухне. «Акцио смартфон!» — и проблема решена. А еще можно забыть про потерянные носки, ключи и документы.
Джеминио
Что делает: клонирует предметы.
Кто сказал, что деньги нельзя клонировать? Правда, по канону копии не всегда работают идеально, но вот с пирожками или чистыми футболками — заклинание точно пригодилось бы.
Глиссео
Что делает: выравнивает неровные поверхности.
И почему никто в Хогвартсе не превращал лестницы в горки? Отличный способ сэкономить время (и повеселиться). На даче такое заклинание пригодилось бы точно.
Диффиндо
Что делает: разрезает или раскалывает предметы.
Забудьте про тупые ножницы и мучения с упаковкой из интернет-магазина. Одно движение — и коробка распечатана. А еще можно за пару минут почистить целый мешок грецких орехов.
Колорум
Что делает: меняет цвет предметов.
Не нужно переклеивать обои и красить стены. Настроение поменялось — одним взмахом палочки сделали интерьер в пастельных тонах. Захотели вечеринку — яркие неоновые цвета за секунду.
Диссендиум
Что делает: открывает скрытые двери и проходы.
Застряли, а дверь не открывается? Или забыли пароль от чемодана? Тут и пригодится магический аналог отмычки.
Пэк
Что делает: складывает вещи.
Собрать чемодан в аэропорт получилось бы за три минуты. И порядок в шкафу — сам наводится. По сути, это мечта любой мамы и студента.
Репаро
Что делает: чинит поломанные предметы.
Любимый айфон упал? Кружка треснула? Кабель опять порвался? Репаро — и никаких слеёз. Гарантия на всю жизнь.
Тергео
Что делает: очищает поверхности и всасывает грязь.
Автоматический «пылесос», которому не нужны зарядка и мешки для пыли. Квартира сияет, а вы даже не взялись за тряпку.
Люмос
Что делает: создает яркий луч света.
Когда заряд в телефоне вечно на нуле, а лампочка перегорела, сказал заклинание — и свет есть. Особенно удобно ночью, когда не хочется будить всю семью, но очень хочется заглянуть на кухню. соглас
Согласитесь: если бы хотя бы половина этих заклинаний работала в реальности, жизнь действительно стала бы проще. А пока остается одно — взывать к чудесам современной техники.
