Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь

Волшебная палочка, к сожалению, не продается ни в одном маркетплейсе, но мечтать никто не запрещал. Да и признаемся честно: в реальной жизни большинство из нас использовало бы магию не для битвы с Волан-Де-Мортом, а для куда более насущных дел — от уборки до поиска пульта от телевизора.

Собрали топ заклинаний из «Гарри Поттера», которые сделали бы бытовуху почти сказочной.

Акцио

Что делает: притягивает к себе любой предмет.

Просто представьте: больше не нужно вскакивать с дивана, если телефон снова остался на кухне. «Акцио смартфон!» — и проблема решена. А еще можно забыть про потерянные носки, ключи и документы.

Джеминио

Что делает: клонирует предметы.

Кто сказал, что деньги нельзя клонировать? Правда, по канону копии не всегда работают идеально, но вот с пирожками или чистыми футболками — заклинание точно пригодилось бы.

Глиссео

Что делает: выравнивает неровные поверхности.

И почему никто в Хогвартсе не превращал лестницы в горки? Отличный способ сэкономить время (и повеселиться). На даче такое заклинание пригодилось бы точно.

Диффиндо

Что делает: разрезает или раскалывает предметы.

Забудьте про тупые ножницы и мучения с упаковкой из интернет-магазина. Одно движение — и коробка распечатана. А еще можно за пару минут почистить целый мешок грецких орехов.

Колорум

Что делает: меняет цвет предметов.

Не нужно переклеивать обои и красить стены. Настроение поменялось — одним взмахом палочки сделали интерьер в пастельных тонах. Захотели вечеринку — яркие неоновые цвета за секунду.

Диссендиум

Что делает: открывает скрытые двери и проходы.

Застряли, а дверь не открывается? Или забыли пароль от чемодана? Тут и пригодится магический аналог отмычки.

Пэк

Что делает: складывает вещи.

Собрать чемодан в аэропорт получилось бы за три минуты. И порядок в шкафу — сам наводится. По сути, это мечта любой мамы и студента.

Репаро

Что делает: чинит поломанные предметы.

Любимый айфон упал? Кружка треснула? Кабель опять порвался? Репаро — и никаких слеёз. Гарантия на всю жизнь.

Тергео

Что делает: очищает поверхности и всасывает грязь.

Автоматический «пылесос», которому не нужны зарядка и мешки для пыли. Квартира сияет, а вы даже не взялись за тряпку.

Люмос

Что делает: создает яркий луч света.

Когда заряд в телефоне вечно на нуле, а лампочка перегорела, сказал заклинание — и свет есть. Особенно удобно ночью, когда не хочется будить всю семью, но очень хочется заглянуть на кухню. соглас

Согласитесь: если бы хотя бы половина этих заклинаний работала в реальности, жизнь действительно стала бы проще. А пока остается одно — взывать к чудесам современной техники.

Ранее мы писали: У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы