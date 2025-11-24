Люк Скайуокер, личико к осмотру: названа самая дорогая часть «Звездных войн» — сериал без джедаев превзошел новую трилогию

Редко случаются ситуации, когда сериал не просто дополняет вселенную, а становится её весомой частью, оправдывая даже рекордные затраты. Именно это произошло с «Андором» — проектом, который заставил Disney пересмотреть представления о том, как можно рассказывать истории в рамках «Звёздных войн».

Большие-большие затраты

Когда стало известно, что итоговый бюджет «Андора» достиг 705 млн долларов, многие поклонники франшизы замерли в недоумении. Эта цифра превышает затраты на любой из фильмов «Звёздных войн», включая «Скайуокер: Восход», чей полный бюджет (с учётом маркетинга) составил около 600 млн.

На первый взгляд, сумма выглядит астрономической для сериала, но стоит копнуть глубже — и картина меняется.

Куда ушли деньги

«Андор» — это не два часа экранного времени, а полноценная эпопея: два сезона, 24 эпизода, суммарно 16 часов. Если пересчитать затраты на минуту материала, сериал оказывается куда экономичнее. Средний бюджет эпизода — около 30 млн долларов.

Главное — «Андор» не просто обошелся в сотни миллионов, а вернул их сторицей в виде зрительского признания и критического одобрения. В отличие от ряда других диснеевских проектов по «Звёздным войнам», он избежал ярлыка «очередного спин‑оффа» и зашел даже тем, кто терпеть не может джедаев.

Рейтинги зашкаливают

Особенно ярко это проявилось во втором сезоне. Первые семь эпизодов получили на IMDb оценки от 7,5 до 8,8. Финальные пять серий взорвали: их оценки колебались от 9,5 до 9,8. Пик пришёлся на эпизод «Кто ты?» о катастрофе на Гормане — он набрал рекордные 9,8 балла, став одним из самых высокооценённых в истории платформы.

«Андор» доказал, что «Звёздные войны» могут быть не только зрелищным экшеном, но и психологически насыщенной историей, в которой важны не световые мечи, а диалоги между героями.

Теперь перед Disney стоит задача: сохранить этот баланс между амбициями и качеством. «Андор» задал высокую планку — и от того, как студия будет её удерживать, зависит будущее всей франшизы. Пока же можно с уверенностью сказать: «Андор» стал тем редким проектом, который не просто оправдал вложения, а переписал правила игры.

