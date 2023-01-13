Людям с этими именами 2023 год принесет счастье и успех. А вы входите в список?

Обладатели этих имен будут купаться в везении на протяжении всего года.

2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика - зверька милого и пушистого, но в то же время требовательного и своенравного. Последующие двенадцать месяцев он будет заботиться не обо всех, а лишь об избранных, которым поможет с легкостью справиться с любыми проблемами. В число счастливчиков вошли обладатели определенных имен. Какие бы испытания не подкидывала им судьба, благодаря ушастому талисману люди с этими именами всегда будут на волне успеха и хорошего настроения.

Анна

Обладательницам этого имени звезды сулят счастье в любви.

Одинокие Анны имеют все шансы встретить свою вторую половинку, а уже состоящие в паре - получить долгожданное предложение руки и сердца. Кроме того, романтические чувства помогут Ане лучше узнать себя, свои желания и определиться с жизненными целями.

Ирина

В 2023 году Ирине, возможно, придется столкнуться с небольшими трудностями, однако они дадут обладательнице имени понять, что ее окружают верные друзья. Именно дружба станет главной опорой и источником вдохновения в последующие месяцы. Новые знакомства также обещают перерасти в крепкую духовную связь.

Елизавета

Обладательнице имени Елизавета в год Черного Водяного Кролика стоит сосредоточиться на карьере - удача будет сопутствовать ей именно в этой сфере. Уверенность в себе и целеустремленность помогут стать авторитетом для коллег и обратить на себя внимание руководства.

Повышение не заставит себя долго ждать.

Дмитрий

2023 год подарит Дмитрию много шансов продемонстрировать окружающим свои таланты и способности. Не стоит бояться новых вызовов - даже взявшись за дело в совершенно новой для себя сфере, обладатель этого имени не ударит лицом в грязь. Кроме того, есть вероятность открыть свой бизнес.

Михаил

Поскольку Черный Водяной Кролик - покровитель семейного очага, Михаилу он принесет радостные события и вести, связанные с его близкими. Возможно, в семье появится долгожданный ребенок, возможно, появится шанс переехать в новое, более комфортное жилье.

В любом случае перемены будут благоприятными.

Николай

Обладатель имени Николай в 2023 году сможет добиться целей, которые преследовал на протяжении последних лет. Повышение по карьерной лестнице, свадьба с любимой женщиной, переезд на новое место жительства - какие бы планы ни были у Николая, он успешно воплотит их в реальность.