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Людям противно смотреть «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» из-за этих сцен с Тереховой: Миледи в них сама не своя

10 ноября 2023 15:30
Людям противно смотреть «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» из-за этих сцен с Тереховой: Миледи в них сама не своя

Актрису буквально закидали камнями.

Маргарита Терехова была настоящей звездой в СССР. Актрису чуть ли не обожествляли, причем главной ролью артистки считают как раз Миледи из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров».

Однако даже к этому персонажу у зрителей нашлась тысяча и одна претензия. Иногда обоснованная, а иногда и нет. Но факт остается фактом: многие отказались добавлять фильм в список с любимыми как раз из-за актерской игры Тереховой. И вот почему.

В то время как фанаты ленты уверены, что актриса затмила даже Алису Фрейндлих и самого Михаила Боярского, другие стоят на противоположной стороне. Такие фанаты упрекают Терехову за излишнюю наигранность, жеманность, нехарактерные и слишком яркие жесты, неуместную мимику и гипертрофированную для этого жанра игру.

Оказывается, многие даже отказывались из-за этого досматривать фильм до конца.

Людям противно смотреть «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» из-за этих сцен с Тереховой: Миледи в них сама не своя
Фото: Кадры из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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