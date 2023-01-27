Людям этих знаков Зодиака суждено сорвать куш в лотерее

Отношение к лотереям у людей неоднозначное. Кто-то убежден, что в розыгрыше денежных или иных ценных призов все заранее распределено, другие не исключают возможности выигрыша, но участвовать в лотереях все же не спешат, третьи берут билетов пачку… а дальше все зависит от прихоти фортуны. Астрологи назвали знаки зодиака, которые могут смело приобретать лотерейные билеты - у них есть все шансы сорвать джекпот.

Телец

По словам астрологов, самым везучим знаком в зодиаке считается Телец. Представители земной стихии не славятся любовью к азартным играм - по иронии судьбы, они равнодушны к легким деньгам и предпочитают добиваться всего своим трудом. Зато уж если Телец купит лотерейный билет, он непременно окажется в числе счастливчиков и сорвет солидный куш всем на зависть.

Возможно, так фортуна награждает этот знак за честность и трудолюбие, которые свойственны ему от природы.

Лев

Если Льву становится скучно и хочется пощекотать себе нервы, испытать судьбу, он приобретет лотерейный билет или отправится в букмекерскую контору. При этом уроженцев огненного знака интересует не столько выигрыш, сколько азарт, эмоции, которые он получит в те секунды, когда все стоит на кону.

Любопытно, что врожденное чутье никогда не подводит Льва - представители этого знака становятся победителями даже в тех случаях, когда совершенно не нуждаются в дополнительном источнике дохода.

Водолей

Прагматичный Водолей относится к лотереям не просто как к развлечению. Для него это целое искусство сродни математике, где успех можно предугадать с помощью различных вычислений. Возможно, удача не станет поджидать уроженцев воздушного знака после покупки первого же билета, но рано или поздно фортуна улыбнется, и тогда Водолей станет обладателем целого состояния.

Не исключено, что, доказав себе вероятность выигрыша, этот знак потеряет интерес к азартным развлечениям и концентрируется на чем-то другом.

Рыбы

Сорвать куш Рыбкам помогает превосходная интуиция. Они как будто бы чувствуют, какая комбинация цифр принесет им везение, и выбирают ее по наитию. Окружающим остается лишь удивляться и завидовать. Правда, Рыбы пользуются своим везением крайне редко и прибегают к нему лишь в экстренных ситуациях или спонтанно, когда хотят немного развлечься. Азарт представителям водного знака не свойственен - они не станут скупать все билеты, а выберут один-единственный, зато самый счастливый.