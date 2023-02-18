Людям этих знаков Зодиака противопоказано сходиться: превратят жизнь друг друга в ад

В самом начале отношений людям кажется, что они созданы друг для друга, но впоследствии становится понятно, у них нет никаких шансов на совместное счастливое будущее. Иногда причины, по которым партнеры так и не смогли ужиться вместе, остаются загадкой даже для них самих. По словам астрологов, виной всему может быть несовместимость знаков зодиака. Некоторые представители зодиакальной плеяды попросту несовместимы в любви, и любые попытки исправить это будут напрасными.

Телец и Водолей

Астрологическая совместимость земного и воздушного знаков близка к нулю. Телец - ярый приверженец стабильности. Идеальные отношения он представляет себе как тихую гавань, куда можно вернуться после трудного рабочего дня и как следует расслабиться. Но такое времяпрепровождение не по вкусу новатору-Водолею, который жаждет приключений и ярких ощущений.

Они хотят от жизни совершенно противоположных вещей.

Разногласия в этой паре неизбежно приведут к расставанию.

Рак и Овен

Поначалу в этой паре будут царить страсть и чувственность. Однако как только романтический флер рассеется, партнеры посмотрят друг на друга более рационально и поймут, что им не по пути. Овен привык брать новые крепости штурмом, он с головой окунается в водоворот чувств и требует того же от партнера. А вот Раку требуется гораздо больше времени для того, чтобы начать доверять избраннику.

Увы, огненный знак не готов ждать, пока водный созреет и примет решение.

Дева и Весы

Соседи по гороскопу, земной и воздушный знак, хорошо совместимы в дружбе. У них много общим тем для бесед и целей в жизни. Неудивительно, что рано или поздно им приходит в голову одна и та же мысль: что, если если судьба и у них получится создать крепкую пару? К сожалению, как только Дева и Весы попытаются перевести отношения в романтическую плоскость, одна за другой начнутся ссоры и неприятности. Одним словом, у них и любви не получится, и дружбу испортят.

Скорпион и Близнецы

Водный и воздушный знак ни за что не уживутся вместе. Скорпион жаждет царить в отношениях, властвовать и повелевать. Его постоянный контроль не придется по вкусу Близнецам, которые привыкли жить так, как душа захочет.

Их отношения смело можно назвать токсичными - один партнер давит на другого, изводит ревностью и подозрениями, а второй, бывает, назло дразнит ревнивца, флиртуя с другими.

Когда они расстанутся, все вокруг вздохнут свободно.