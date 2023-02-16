Людмила Сенчина в молодости: пикантным кадрам позавидует Мэрилин Монро

Об этой роли вспоминают до сих пор.

Советский вестерн «Вооружен и очень опасен» вышел в 1977 году и запомнился зрителям не только захватывающим сюжетом. Одну из ключевых ролей сыграла Людмила Сенчина, которая появилась в весьма пикантном образе.

События фильма разворачиваются на Диком Западе в конце XIX века. В центре повествования — жизнь старателя Габриэля Конроя. На своем участке он обнаруживает нефть, и с этого момента его судьба круто меняется.

Создатели картины постарались воспроизвести Америку той эпохи, придавая ленте характерный колорит с яркими персонажами. Так, Сенчина предстала в откровенном образе певицы кабаре. Белокурая артистка покорила мужскую часть зрителей своей сексуальностью и скандальными нарядами.

Пользователи в Сети до сих обсуждают этот пикантный образ артистки: «Людмила Сенчина просто роскошна в этом кино... Помню смотрел в кинотеатре — зал то дышал, то не дышал», «Помню Сенчину, она там весьма смело мелькнула телом», «Сенчина просто пожар в этом фильме».

Действительно, сцены с певицей выглядят настолько соблазнительно, что им могла бы позавидовать любая кинодива Голливуда.