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Киноафиша Статьи Людку помнит большинство, а что насчет этих 5 героев? Определите, кто был в фильме «Любовь и голуби», а кто — лишний (тест)

Людку помнит большинство, а что насчет этих 5 героев? Определите, кто был в фильме «Любовь и голуби», а кто — лишний (тест)

5 июля 2025 13:46
Людку помнит большинство, а что насчет этих 5 героев? Определите, кто был в фильме «Любовь и голуби», а кто — лишний (тест)

Проверим, как вы ориентируетесь в персонажах легендарной комедии.

Кажется, «Любовь и голуби» знают многие — даже те, кто его ни разу не смотрел от начала до конца. Фильм давно разошёлся на цитаты, которые используются уже вне контекста. И за всем этим очень легко забыть, что вообще происходило в фильме на самом деле, а что — просто примешалось со временем.

В этом тесте мы подсовываем вам персонажей: кто-то точно был в кадре, а кто-то — звучит правдоподобно, но на самом деле лишний. Нужно просто вспомнить — был ли в фильме Меньшова такой герой или нет.

Возможно, вы и сами удивитесь, как давно не пересматривали ленту, и как много в ней уже забылось. А, может, наоборот, убедитесь, что вашей памяти можно позавидовать. Ну что, готовы узнать в каком вы лагере? Тогда вперёд!

Ранее мы писали: Лето звездное, будь со мной! Ответьте на 5 самых отпускных вопросов о советском кино и узнайте, не пора ли вам на море

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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