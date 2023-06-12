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Людка из фильма «Любовь и голуби» заматерела и стала копией Надюхи: вот это да!

12 июня 2023 12:45
Людка из фильма «Любовь и голуби» заматерела и стала копией Надюхи: вот это да!

Актриса пропала так же молниеносно, как и появилась.

В кинохите «Любовь и голуби» снялось огромное количество талантливых артисток, покоривших зрителей. Нина Дорошина и Людмила Гурченко после съемок у Меньшова продолжали оставаться в поле зрения народа, а вот та самая Людка неожиданно пропала с радаров.

Роль таинственной девушки сыграла коренная москвичка Янина Лисовская.

И если для киноманов она была незнакомкой, то любители театра не раз видели ее на сцене МХАТа. Именно в театр Лисовская вернулась после успеха картины, ведь поняла, что такое творчество ей ближе. Во время очередных гастролей в актрису влюбился немецкий актер Вольф Лист. Он долгое время добивался взаимности от россиянки, и вскоре Лисовская сдалась, не устояв перед обаянием и ухаживаниями мужчины.

Именно с Листом она спустя два года отношений решила покинуть родину и уехала в Германию. И, к счастью, эта история оказалась со счастливым концом. На чужбине Янина обрела счастье. Внешне Лисовская сильно изменилась: она повзрослела, поправилась и стала копией своей экранной соперницы.

Людка из фильма «Любовь и голуби» заматерела и стала копией Надюхи: вот это да!
Фото: кадр из сериала «УГРО. Простые парни – 3» (2010), кадр из фильма "Любовь и голуби" (1984), Legion-Media
Ксения Куртукова
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