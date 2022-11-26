Людка, а Людка: как внимательно вы смотрели фильм «Любовь и голуби»?

“Сказка для взрослых”, - именно так называли в народе фильм Владимира Меньшова “Любовь и голуби”, который вышел на экраны в 1985 году. Действительно, кинокартина, как и любая сказка, с одной стороны развлекала зрителя, с другой - ненавязчиво напоминала об истинных ценностях. История создания комедии “Любовь и голуби” могла бы послужить сюжетом для отдельной киноленты. Владимир Меньшов, выпустив на экраны хит “Москва слезам не верит”, находился в поиске свежей идеи. Однажды судьба привела в театр “Современник” на спектакль “Любовь и голуби”, основанный на одноименной пьесе Владимира Гуркина. Роль Нади Кузякиной в постановке блистательно исполняла актриса театра и кино Нина Дорошина. Меньшов был настолько впечатлен увиденным, что тут же загорелся идеей перенести пьесу Гуркина на экран. На роль Нади пробы проходили десятки популярных советских актрис, но в итоге режиссер утвердил все ту же Нину Дорошину, решив, что лучше нее никто не справится.

Насколько хорошо вы помните фильм Владимира Меньшова “Любовь и голуби”? Сможете ли сказать, кому из персонажей принадлежали те или иные реплики? Проверьте себя с помощью большого теста.