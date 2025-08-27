Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла

Дома бывает редко, и почти никто ее не узнает.

Фильм «Любовь и голуби» сделал Янину Лисовскую звездой на всю страну, но её собственная жизнь сложилась совсем не по сценарию романтической комедии.

Вместо славы и купания в роскоши были часы работы в театре, эмиграция, работа няней, тяжёлые роды и тоска по дому. Сегодня актриса живёт в Германии, но до сих пор признаётся: сердце её осталось в России.

Путь на сцену

Родившаяся в Москве 17 сентября 1961 года, Янина Лисовская выросла в семье оперного певца и переводчицы. Голос от отца не получила, а вот артистизма — с лихвой.

В 17 лет Лисовская подала документы сразу в три театральных вуза — и была принята во все. Выбрала МХАТ, где её курс набирал сам Олег Ефремов. Уже на первых репетициях девушка оказалась рядом с легендами: Смоктуновским, Евстигнеевым, Невинным.

«Любовь и голуби»

В 1983 году Лисовскую утвердили на роль Людки в комедии Владимира Меньшова. Съёмки проходили в Карелии: актриса подружилась с дочерью режиссёра и стала «главной поварихой» съёмочной группы, готовя лосося и сигов на маленькой плитке.

Многие сцены рождались на площадке, но часть эпизодов вырезали из-за борьбы с пьянством. Фильм всё равно стал культовым, а огромный плакат с портретом Лисовской на Смоленской площади в Москве превратил её в звезду.

Личная жизнь и эмиграция

После фильма Янина вышла замуж за актёра Игоря Волкова, но через четыре года брак распался. Во время гастролей МХАТа в Германии она познакомилась с актёром Вольфом Листом, и этот роман изменил всё. Политическая нестабильность начала 90-х подтолкнула пару к переезду.

В Германии ее встретила непростая реальность: плохое знание языка, финансовые трудности, одиночество. Лисовская работала няней, экономила на всём. Рождение дочери Василисы едва не стоило ей жизни — тяжёлые роды с осложнениями запомнились навсегда.

Новая сцена

Со временем актриса устроилась в театр Ганновера и начала ставить детские спектакли. Постановки «Маленький Мук» и «Снежная королева» имели успех, а позже Лисовская сыграла несколько ролей в немецком кино.

Но радость творчества омрачали потери: в 2006 году ушла мама, а в 2023-м — отец. Сейчас Янина Лисовская живёт в Ганновере с мужем Вольфом и дочерью.

Она приезжает в Россию, но редко бывает узнанной на улицах: утомленная и постаревшая женщина мало похожа на озорную Людку. При этом актриса признаётся, что тоскует по родине.

