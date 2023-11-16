«Людк, а Людк»: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Любовь и голуби» (тест)

«Любовь и голуби» — классика советского кино. Фильм вышел на экраны почти 40 лет назад, но его охотно пересматривают до сих пор.

Многие зрители уверены: они знают картину с точностью до кадра и способны цитировать реплики персонажей наизусть. Но так ли это на самом деле?

Пройдите короткий тест и узнайте, как хорошо вы помните киноленту. Задача простая: определить, кому из героев принадлежит та или иная фраза. Чтобы получить 100% верных ответов, придется вспомнить не только бессмертное «Людк, а Людк!».