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Киноафиша Статьи «Людк, а Людк»: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Любовь и голуби» (тест)

«Людк, а Людк»: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Любовь и голуби» (тест)

16 ноября 2023 14:21
«Людк, а Людк»: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Любовь и голуби» (тест)

С задачей справятся только истинные ценители советского кино.

«Любовь и голуби» — классика советского кино. Фильм вышел на экраны почти 40 лет назад, но его охотно пересматривают до сих пор.

Многие зрители уверены: они знают картину с точностью до кадра и способны цитировать реплики персонажей наизусть. Но так ли это на самом деле?

Пройдите короткий тест и узнайте, как хорошо вы помните киноленту. Задача простая: определить, кому из героев принадлежит та или иная фраза. Чтобы получить 100% верных ответов, придется вспомнить не только бессмертное «Людк, а Людк!».

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Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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