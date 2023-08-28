Люди заблуждались 32 года: развенчан миф о звании народной артистки СССР Пугачевой

В течение многих лет поклонники были уверены: именно Алла Пугачева была признана последней народной артисткой СССР. Якобы уже на следующий день после присвоения ей статуса страна развалилась. Однако, как оказалось, эти слухи далеки от правды.

На самом деле Примадонна получила звание 20 декабря 1991 года. В тот же день вместе с ней его получили театральный режиссер Валерий Яковлев, актеры Геннадий Овсянников и Капар Медетбеков и другие деятели искусств.

По-настоящему же последними награжденными знаменитостями стали Олег Янковский и Софья Пилявская.

В Кремле они оказались 21 декабря 1991 года, а спустя пять дней страна официально перестала существовать. И следующие знаменитости уже получили звания «Народный артист Российской Федерации», а первым стал Иван Краско, получивший нагрудный знак в феврале 1992 года.