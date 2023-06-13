Люди видят жену Бондаренко и не могут скрыть ужаса: что с ней не так (фото)

Вот уже несколько лет Стас Бондаренко и Аурелия Алехина счастливо женаты. Знаменитости воспитывают двух дочерей, а о своей жизни рассказывают в личных блогах. При этом далеко не всегда поклонники супругов остаются в восторге от их публикаций.

Так, недавняя запись на странице звезды детектива «Метод уборщицы» напугала пользователей Сети. В коротком видео Бондаренко с супругой проводят совместный эфир, но внимание зрителей привлекла вовсе не тема ролика. Как отметили многие, Алехина выглядит чрезмерно худой и болезненной в кадре.

«Жену увидела, напугалась, срочно нужно покормить ее», «Стас, покорми жену», — пишут поклонники.

При этом некоторые фанаты даже призвали Алехину обратиться к врачам за помощью. По их мнению, вес знаменитости уже критично мал, что определенно сказывается на ее здоровье.