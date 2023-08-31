Люди ведут себя ужасно: вот почему Прохор Шаляпин ненавидит летать в самолетах

Прохор Шаляпин известен не только своей личной жизнью, но и творческой деятельностью. Он востребованный музыкант и артист. Нередко Прохор отправляется с гастролями по российским городам, а в качестве средства передвижения практически никогда не выбирает самолеты.

Как рассказал звезда сцены порталу «Киноафиша», воздушные судна пугают его. Ему не нравится замкнутость пространства.

«Я летать очень боюсь, у меня аэрофобия. Клаустрофобия в самолетах, а поезд останавливается, всегда можно выйти», – признался Шаляпин.

При этом артист отметил, что в самолетах у него нередко возникают конфликты с соседями, которые могут занять весь узкий проход или устроить скандал из-за больших сумок. В поездах же, которые выбирает Шаляпин, он путешествует с удовольствием и всегда находит новых друзей.