Люди в замешательстве после редкого фото Николаева с дочерью: что не так

Последние месяцы Игорь Николаев ведет затворнический образ жизни. После информации о госпитализации он не появляется на публике и практически не делится новыми снимками в социальных сетях. Поэтому поклонники не смогли пройти мимо недавней публикации в его аккаунте.

В кадре Николаев позирует вместе со своей наследницей Вероникой. Отец и дочь сидят на заднем кресле автомобиля и, судя по подписи, собираются на летние каникулы.

По мнению фанатов, 63-летнего артиста с трудом можно узнать на фотографии. Николаев заметно похудел. И если часть поклонников уверена, что артист из-за этого стал выглядеть моложе, то другие считают, что изменение веса связано с проблемами со здоровьем.