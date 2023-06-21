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Люди в замешательстве после редкого фото Николаева с дочерью: что не так

21 июня 2023 08:30
Люди в замешательстве после редкого фото Николаева с дочерью: что не так

Артист заставил поклонников переживать за себя.

Последние месяцы Игорь Николаев ведет затворнический образ жизни. После информации о госпитализации он не появляется на публике и практически не делится новыми снимками в социальных сетях. Поэтому поклонники не смогли пройти мимо недавней публикации в его аккаунте.

В кадре Николаев позирует вместе со своей наследницей Вероникой. Отец и дочь сидят на заднем кресле автомобиля и, судя по подписи, собираются на летние каникулы.

Люди в замешательстве после редкого фото Николаева с дочерью: что не так

По мнению фанатов, 63-летнего артиста с трудом можно узнать на фотографии. Николаев заметно похудел. И если часть поклонников уверена, что артист из-за этого стал выглядеть моложе, то другие считают, что изменение веса связано с проблемами со здоровьем.

«Вообще не узнать», «Рядом с доченькой вы помолодели лет на 10», «Совсем плохо выглядите», «Очень изменились», — считают пользователи Сети.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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