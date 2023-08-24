Люди в СССР прятали лица, покупая эти предметы в магазинах: ахнете, узнав, о чем речь

В Советском Союзе многие товары было трудно купить из-за дефицита. Но это было не единственное препятствие: нередко наших бабушек и дедушек от приобретения останавливал стыд.

Самой позорной считалась покупка средств контрацепции. Даже название им дали особенное — «Резиновое изделие № 2». За приобретение подобного товара в аптеке можно было получить лекцию о распущенности. Женщины также боялись идти за прокладками, ведь никто не хотел признаваться в «тех самых днях». В аптеке были и другие поводы стыдиться. Хуже похода за свечами от геморроя могла быть только покупка средств от болезней, передающихся половых путем. Хотя этого многие стесняются и сегодня.

А вот покупка туалетной бумаги в наши дни дело обычное. Мы берем пачки из нескольких рулонов, но вот в СССР это было чем-то на грани приличия. У мужчин была и еще одна головная боль — приобретение нижнего белья для жены. Хотя окружающие относились к этому спокойно, советские мужья в такой момент просто сгорали от стыда.