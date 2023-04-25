Люди в шоке: Андреева засветила грудь на фото, и оно тут же разлетелось по Сети

Такой откровенности от знаменитости не ждали.

Екатерина Андреева всегда сдержана на больших экранах, но в реальной жизни телеведущая может позволить себе быть другой. Знаменитость отправилась в очередное путешествие и всего одним снимком произвела фурор.

На этот раз яркая брюнетка оказалась в Африке. В социальных сетях Андреева опубликовала свою фотографию, сделанную в бассейне. Перед камерой она позировала в купальнике. Ракурс оказался довольно удачным. В кадре телеведущая засветила свою пышную грудь, чем немало удивила подписчиков.

«Шикарная. Playboy отдыхает», «Ну ничего себе, вот это форма», «Красотки Голливуда перед вами меркнут», — заметили восхищенные интернет-пользователи в комментариях.

Также многие заговорили о том, что Андреева выглядит гораздо моложе своего возраста.

«Катя, вы дружите с Дракулой? Такая молодая и сочная, вау», — поинтересовался один из фолловеров.

Знаменитость довольно часто отвечает на сообщения — не смолчала она и теперь.