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Люди в бешенстве: вот что сказал иностранец о советском «Шерлоке Холмсе»

17 октября 2023 10:00
Люди в бешенстве: вот что сказал иностранец о советском «Шерлоке Холмсе»

Пулика не поддержала заграничного критика.

Цикл произведений Артура Конан Дойля о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона экранизировался неоднократно. При этом самой успешной считается версия, выпущенная в Советском Союзе, где главные роли исполнили Василий Ливанов и Виталий Соломин. На протяжении многих лет публика осыпает мини-сериал комплиментами, но до сих пор находятся те, кому не нравится признанная классика.

По словам американского критика Мартина Теллера, работа Игоря Масленникова не впечатлила его. Он назвал картины живыми и захватывающими, однако, по его мнению, они не привносят ничего нового в давно известные сюжеты и образы. И вряд ли «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» заслужили так много комплиментов.

«Приятный просмотр. Но ничего нового фильм не добавляет», — уверен эксперт.

Мнение критика возмутило российских пользователей Сети. В комментариях к публикации они не постеснялись высказать свое недовольство. По их словам, детективный сериал не должен удивлять новшествами, а ценится как раз за уважение к оригиналу и эталонную игру артистов.

«А зачем туда было что-то новое добавлять? И замечательно, что не добавили», «Наш фильм самый лучший», «Как обычно они там ничего не поняли», — пишут поклонники детектива.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980-1987)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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