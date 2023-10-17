Люди в бешенстве: вот что сказал иностранец о советском «Шерлоке Холмсе»
Пулика не поддержала заграничного критика.
Цикл произведений Артура Конан Дойля о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона экранизировался неоднократно. При этом самой успешной считается версия, выпущенная в Советском Союзе, где главные роли исполнили Василий Ливанов и Виталий Соломин. На протяжении многих лет публика осыпает мини-сериал комплиментами, но до сих пор находятся те, кому не нравится признанная классика.
По словам американского критика Мартина Теллера, работа Игоря Масленникова не впечатлила его. Он назвал картины живыми и захватывающими, однако, по его мнению, они не привносят ничего нового в давно известные сюжеты и образы. И вряд ли «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» заслужили так много комплиментов.
«Приятный просмотр. Но ничего нового фильм не добавляет», — уверен эксперт.
Мнение критика возмутило российских пользователей Сети. В комментариях к публикации они не постеснялись высказать свое недовольство. По их словам, детективный сериал не должен удивлять новшествами, а ценится как раз за уважение к оригиналу и эталонную игру артистов.
«А зачем туда было что-то новое добавлять? И замечательно, что не добавили», «Наш фильм самый лучший», «Как обычно они там ничего не поняли», — пишут поклонники детектива.