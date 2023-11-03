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Люди в бешенстве: внучка Долиной оказалась в центре некрасивого скандала

3 ноября 2023 09:00
Люди в бешенстве: внучка Долиной оказалась в центре некрасивого скандала

Поклонники предпочли не скрывать свое недовольство.

Наследница Ларисы Долиной Александра активно пытается развивать свою музыкальную карьеру. Девушка регулярно выступает, выходит на сцену с бабушкой и участвует в популярных шоу. Однако далеко не все поклонники рады успехам будущей артистки.

Так, недавно Долина вместе с Сашей приняли участие в концерте, посвященном композитору Юрию Саульскому. Девушка исполнила одну из песен музыканта, но столкнулась с критикой публики. По мнению фанатов, Долиной не нужно везде продвигать свою наследницу, а молодой певице стоит добиваться славы лишь собственными силами.

«Сколько можно эту Сашу везде пихать?» — возмущаются пользователи Сети.

Долина постаралась поддержать свою внучку. Артистка опубликовала пост, в котором призналась, что следит за карьерой наследницы и старается воспитать из нее настоящего профессионала. Поэтому не готова мириться с нападками публики.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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