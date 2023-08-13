Люди в бешенстве из-за фото «тайного» сына Алсу: их можно понять
Терпение поклонников лопнуло.
Певица Алсу отправилась вместе с детьми к своему «месту силы». Артистка опубликовала в соцсетях семейные фотографии, одна из которых возмутила интернет-пользователей до глубины души.
Снимок был сделан в Башкортостане, в деревне Уяндык. Звезда решила показать наследникам, где она выросла, и рассказать подписчикам, что ее отец сделал в свое время для этого поселения.
Рассказ артистка сопроводила кадром, на котором запечатлена с дочками Микеллой и Сафиной, а также с «тайным» сыном Рафаэлем. Мальчику скоро исполнится семь лет, но его лица никто из фанатов пока так и не видел.
Вот и на этот раз звездный наследник был повернут к камере спиной, поэтому его внешность осталась загадкой для публики. И этот факт привел народ в бешенство. Многим не понравилось, что Алсу прячет мальчика от подписчиков.
«Сейчас многие удивятся тому, что у Алсу трое детей», — с иронией заметил один из фолловеров. «Ну ничего, к очередному шоу „Голос“ покажут. Как это с дочей было», — съязвил другой пользователь Сети.