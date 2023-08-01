Люди узнали возраст Меньшовой и не могут в него поверить: посудите сами

Российская актриса Юлия Меньшова 28 июля отпраздновала свой день рождения. В этот день она выложила у себя в социальных сетях снимок, который вызвал настоящий переполох среди ее подписчиков.

Дело в том, что артистка подписала свою фотографию следующим образом:

«54. Принимаю поздравления!»

Поклонники не поверили, что Юлии Меньшовой действительно уже перевалило за 50. Многие даже решили, что звезда просто перепутала цифры местами и на самом деле ей только 45 лет. Но оказалось, что никакой ошибки нет.

Восторженные поклонники завалили Юлию Меньшову восторженными комментариями и поздравлениями. Напомним, на счету актрисы множество ролей в театре и кино. Одной из самых известных ее работ можно считать сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Там она сыграла одну из главных ролей — Веру Большову.