Люди уверены, что сына Маликова на самом деле родила дочь певца: дело в фото

Дмитрий Маликов вместе с женой Еленой Изаксон тщетно пытались обмануть россиян. Супруги заявили, что стали родителями благодаря суррогатной матери. Но народ уверен: тогда, в январе 2018 года, возлюбленные стали бабушкой и дедушкой.

Ходят слухи, что Марка на самом деле родила дочь артиста Стефания Маликова. Незамужняя красавица часто публикует снимки крохи в социальных сетях. Интернет-пользователи обратили внимание, что она ведет себя не как старшая сестра, а как любящая мама.

Недавно в блоге девушки появилась новая публикация. Блондинка оставила сразу ряд кадров, на которых запечатлена с папой и своим младшим братом. Люди удивились, что ни на одном из них рядом с мальчиком нет Изаксон, хотя она, согласно официальной версии, является его мамой.

Также многие считают, что ребенок растет копией бывшего возлюбленного Маликовой — Леонида Груздева. И все больше поклонников склоняются к версии о том, что, пытаясь избежать скандала, музыкант и его пассия решили выдать незаконнорожденного малыша за своего.