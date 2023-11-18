Люди, у которых в имени есть эти буквы, не такие, как все: они приносят несчастье другим

Рок судьбы преследует многих, кому родители выбрали неподходящее имя, а также тех, кому досталась «несчастливая» фамилия. Это известно давно даже скептикам. Имя может наделить силой и может ее отнять. Может дать возможности и забрать последние крохи везения. Влияет на характер и дата рождения, и время, и место. Но, оказывается, даже некоторые буквы в именах и фамилиях способны менять судьбу.

«Й»

Люди с этой буквой в имени непостоянны, изменчивы, импульсивны. Они принимают решения не с холодной головой и склонны к необдуманным поступкам. А если буква присутствует в фамилии, то человек, как правило, раздражителен и не может построить эффективные коммуникации не только с коллегами, но даже с родными и близкими.

«Х»

Людям с буквой «х» в имени очень сложно построить дружеские отношения и уж тем более отношения романтичные. Они импульсивны и переменчивы. А из-за постоянных изменений в настроении и состоянии на них сложно положиться. Поэтому окружающие относятся к таким с осторожностью и не без причин.

«О»

Эмоциональные личности, склонные к гиперопеке. И кажется, что ничего плохого в этом нет. Однако гиперзабота «душит» даже самых близких, а те потом отстраняются. В итоге когда людям с буквой «о» в имени самим нужна поддержка, то вокруг них никого не оказывается. Кстати, если буква есть еще и в фамилии, то к гиперопеке добавляется гипертревожность и ложность суждений и взглядов.