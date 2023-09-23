Люди теперь отвернутся: Соседов парой фраз испортил репутацию Орбакайте
Критик раскрыл главную проблему звезды.
Вокруг имени Кристины Орбакайте всегда было много споров. Одни критиковали артистку за неумение петь. Другие говорили об обратном: якобы певица, пусть и не так талантлива, как Алла Пугачева, но все же научилась сносно владеть голосом. Однако ключевая проблема знаменитости лежит совсем в другой плоскости.
Сергей Соседов выразил свое мнение о ситуации, чем сильно подмочил репутацию исполнительницы. Теперь многие отвернутся от наследницы Примадонны, оказавшейся недостойной народной любви.
Музыкальный критик подчеркнул: главный недостаток блондинки вовсе не в том, что она уступает многим коллегам по вокальной части. У Орбакайте есть талант и есть трудолюбие, но этого, по словам телеведущего, недостаточно.
Эксперт подметил, что дочка пошла не в маму, поэтому без ее связей осталась бы у разбитого корыта.
«У нее нет пробивного характера. Он очень важен. Нужно идти вперед, добиваться, требовать», — заметил критик в беседе с порталом PopCornNews.