Люди сочувствуют старшей дочери Бородиной: внимание на ноги девочки

Ксения Бородина воспитывает двух дочек, Марусю и Теону. Ведущая не скрывает девочек от глаз общественности и часто делится их снимками в соцсетях. Однако не каждый снимок наследниц Бородиной приходится публике по нраву.

Свежее фото Ксении, на котором она предстала вместе с девочками, раскритиковали почти все подписчики. Звездная мама отретушировала ноги Маруси, чтобы сделать кожу гладкой и совершенной, но перестаралась с фотошопом — в итоге у девочки исчезли колени.

Интернет-пользователи не поняли, с какой целью Бородина изменила вполне нормальную фигуру своей дочери. Марусе можно только посочувствовать, ведь мать, похоже, недовольна ее внешним видом, иначе она бы не злоупотребляла фоторедакторами.

«Дочь красивая, но зачем так убого фотошопить ее ноги?», «Божечки, колени вышли из чата», — написали фолловеры телеведущей.

Бородину не в первый раз журят за неумеренное использование фильтров. Но на этот раз она превзошла саму себя, сделав жертвой ретуши свою юную дочь.