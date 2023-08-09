Люди смеются от этой комедии Рязанова, а зря: Миронов чуть не умер на съемках
Жизнь легенды кино несколько раз висела на волоске.
За свою карьеру Эльдар Рязанов снял немало выдающихся художественных картин. Особняком среди них стоит комедия «Невероятные приключения итальянцев в России» советско-итальянского производства. Поклонники творческой манеры Рязанова считают картину настоящим шедевром и даже не подозревают, в каких муках она создавалась. Дело могло обернуться даже трагедией на съемочной площадке.
Все дело в том, что итальянская сторона экономила на всем, в том числе на каскадерах. Из-за этого опасные трюки советским артистам приходилось выполнять самостоятельно. Сложнее всего пришлось Андрею Миронову, ведь его герой — милиционер Васильев — должен был демонстрировать по сюжету удивительную ловкость.
В эпизоде с разведенным мостом актер повис на высоте 30 метров в ожидании, пока Рязанов снимет нужный крупный план. В другой сцене Миронов отважно перелезал с пожарного автомобиля на «Жигули», удерживаясь за шаткую лестницу. Еще ему пришлось спускаться по ковровой дорожке с высокого этажа гостиницы и лично встретиться в кадре со львом Кингом. Эмоции актера от общения с хищником были в фильме настоящими.