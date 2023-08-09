Люди смеются от этой комедии Рязанова, а зря: Миронов чуть не умер на съемках

За свою карьеру Эльдар Рязанов снял немало выдающихся художественных картин. Особняком среди них стоит комедия «Невероятные приключения итальянцев в России» советско-итальянского производства. Поклонники творческой манеры Рязанова считают картину настоящим шедевром и даже не подозревают, в каких муках она создавалась. Дело могло обернуться даже трагедией на съемочной площадке.

Все дело в том, что итальянская сторона экономила на всем, в том числе на каскадерах. Из-за этого опасные трюки советским артистам приходилось выполнять самостоятельно. Сложнее всего пришлось Андрею Миронову, ведь его герой — милиционер Васильев — должен был демонстрировать по сюжету удивительную ловкость.

В эпизоде с разведенным мостом актер повис на высоте 30 метров в ожидании, пока Рязанов снимет нужный крупный план. В другой сцене Миронов отважно перелезал с пожарного автомобиля на «Жигули», удерживаясь за шаткую лестницу. Еще ему пришлось спускаться по ковровой дорожке с высокого этажа гостиницы и лично встретиться в кадре со львом Кингом. Эмоции актера от общения с хищником были в фильме настоящими.