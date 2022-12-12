Люди скривились при виде интимного фото принца Гарри и Меган Маркл: «Противно»

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают раскрывать подробности своей личной жизни. На этот раз в документальном сериале они осветили романтичный момент предложения руки и сердца. Гарри признался, что долго готовился к этому решению, так как еще получал разрешение у бабушки — королевы Елизаветы II. Несмотря на это, ему удалось сохранить свои намерения от Меган в секрете, чтобы сделать ей сюрприз.

Принц превратил Северный сад Кенсингтонского дворца в романтическое место, украшенное электрическими свечами. Меган призналась, что в этот момент уже поняла замысел бойфренда и тут же позвонила подруге, чтобы поделиться с ней эмоциями. В саду Гарри встал перед Маркл на одно колено и задал ей заветный вопрос.

После ее согласия влюбленные сделали памятное селфи. Этим интимным снимком, предназначенным лишь для близких, они щедро поделились со зрителями в фильме. На смазанном кадре заметны улыбающиеся Гарри, Меган и ее пес. Но такая откровенность понравилась не всем пользователям Сети.