«Люди скоро хлеб будут посылать»: народ содрогнулся при виде похудевшей Тодоренко

Регина Тодоренко летом этого года во второй раз стала мамой, родив сына Мирослава. После родов телеведущая не могла похвастаться стройной фигурой, поэтому при первой возможности села на диету. Однако результаты похудения показались ее фанатам чрезмерными.

По мнению поклонников, которые прокомментировали одну из недавних публикации Тодоренко, она выглядит болезненно худой. 32-летней телеведущей, которая позирует в кадре в откровенном платье с глубоким декольте, нужно перестать сидеть на диетах, ведь она не выглядит здоровой и подает весьма негативный пример своим подписчицам.

«Люди скоро тебе хлеб будут посылать, тростинка», «Похудела просто ужасно. Это перебор», «Переборщила с похудением», — уверены пользователи Сети.

Сама Тодоренко при этом решила не комментировать нападки поклонников. В социальных сетях она продолжает делиться результатами преображения, не обращая внимания на критику.