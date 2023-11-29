Люди считают, что в «Мосгазе» снялся Гафт: вот какой артист умело изобразил советскую звезду

В 2012 году «Мосгаз» покорил отечественного зрителя. Серия детективных историй о жутких убийствах объединена образом Ивана Черкасова, начальника уголовного розыска, расследующего самые сложные дела. Наиболее запоминающимся «злодеем» сериала стал Влад Вихров, он же маньяк по кличке Мосгаз.

Роль исполнил Максим Матвеев. Секс-символ отечественного кино сыграл на контрасте: под маской красавца скрывался настоящий зверь. Вернулся артист и в финальном сезоне «Последнее дело майора Черкасова», воплотив на экране изрядно постаревшего, но все такого же жуткого Вихрова.

41-летнюю звезду пришлось изрядно состарить с помощью пластического грима, превратив в дряхлого старика. Многие отмечали, что в этом образе Матвеев стал похож на Валентина Гафта.