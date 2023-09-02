Люди считали немного ку-ку: узнаете этот факт о Раневской и измените о ней мнение

Искрометные высказывания актрисы Фаины Раневской люди используют до сих пор, а также скупают книги с ее афоризмами. Всем известно, что артистка была личностью резкой, эпатажной и нередко грубой. Те слова, которые сейчас вызывают восторг и заливистый смех, были не всегда по душе ее современникам, а также тем людям, которые становились объектами ее насмешек.

Но чаще всего краснеть за слова Фаины Раневской приходилось ее близким. Например, как вспоминал названный внук и воспитанник актрисы Алексей Щеглов, когда звезду театра не узнавали на улице, большинство принимало ее за кого-то вроде городской сумасшедшей. Потому что Раневская могла остановиться посреди улицы и прокомментировать кого-то из прохожих.

Так, она без труда бросала в сторону незнакомцев фразы наподобие «вытянутый в длину лилипут». Конечно, тот, кому актриса давала такую характеристику, не смеялся. Если обиженный узнавал знаменитость, то делал ей замечание, пытаясь пристыдить известного человека за такое поведение. Однако Раневской было все равно, и неловкость испытывали только окружающие.