Люди с отвращением обсуждают Рудковскую: внимание на волосы (фото)

Яна Рудковская никогда не была первой красавицей российского шоу-бизнеса. Продюсер часто получает замечания относительно своей малопривлекательной внешности. Недавно она предстала перед публикой в совершенно неподобающем виде.

Звезда отправилась на гастроли в Китай. Несмотря на плотный рабочий график, супруга Евгения Плющенко нашла время для селфи, которое опубликовала в соцсетях. Но при этом упустила из виду одну важную деталь.

Прежде чем покрасоваться на камеру, блондинка явно не смотрелась в зеркало, а стоило бы. В результате снимок вызвал у публики настоящее отвращение. Все потому что прическа знаменитости выглядела неопрятной, а сами локоны — жирными, грязными.