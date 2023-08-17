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Люди с отвращением обсуждают Рудковскую: внимание на волосы (фото)

17 августа 2023 17:00
Люди с отвращением обсуждают Рудковскую: внимание на волосы (фото)

Продюсер совсем запустила себя.

Яна Рудковская никогда не была первой красавицей российского шоу-бизнеса. Продюсер часто получает замечания относительно своей малопривлекательной внешности. Недавно она предстала перед публикой в совершенно неподобающем виде.

Звезда отправилась на гастроли в Китай. Несмотря на плотный рабочий график, супруга Евгения Плющенко нашла время для селфи, которое опубликовала в соцсетях. Но при этом упустила из виду одну важную деталь.

Прежде чем покрасоваться на камеру, блондинка явно не смотрелась в зеркало, а стоило бы. В результате снимок вызвал у публики настоящее отвращение. Все потому что прическа знаменитости выглядела неопрятной, а сами локоны — жирными, грязными.

«Что у вас на голове?», «Человек имеет столько денег, а что с ее волосами, не пойму», «Не узнала вообще. Как-то сильно постарела», — едко высказались подписчики в комментариях.

Люди с отвращением обсуждают Рудковскую: внимание на волосы (фото)
Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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