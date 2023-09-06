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Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились

6 сентября 2023 20:15
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились

На Руси к ним относились с большим подозрением.

К выбору спутника или спутницы жизни необходимо подходить со всей ответственностью. Присматриваясь к потенциальной кандидатуре, большинство ориентируется на собственные критерии. Однако порой не лишним будет обратиться к мудрости предков, которые предпочитали избегать определенных людей.

Речь идет про обладателей татуировок. На Руси представители высшего сословия не признавали наколок, оставляя тело чистым. Отметины были уделом каторжников и крепостных крестьян, которых клеймили, опасаясь потенциального побега.

Только во времена Советского Союза культура татуировок стала популярной. Постепенно интерес к тату вышел за пределы криминальной сферы и распространился на молодежь. Теперь рисунки на теле набивают, чтобы самовыразиться, символически отметить важное событие или переломный момент в жизни, пишет портал «Православная жизнь».

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" 2013
Алла Новикова
Алла Новикова
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