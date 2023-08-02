Люди с этими именами самые добрые и ранимые: убедитесь сами

Имена людей в Древней Руси сегодня могут показаться странными и даже смешными. Но в старину люди большее внимание обращали не на форму имени, а на его значение. И в каждое из них вкладывали глубокий смысл.

Так, имя Володарь означало «властитель». Его давали детям, когда желали им сильного характера и успеха в жизни. Мужские имена чаще всего наполняли силой и мощью. Более привычное для современного человека имя Ярополк означало «вдохновляющий народ». Считалось, что его носитель сможет воодушевить целое войско и повести его в бой.

Древнерусские имена для женщин были намного мягче, наполнены любовью и нежностью. К примеру, имя Сбыслава может прозвучать забавно, но означало оно «слишком славная». Девочек с таким именем считали ранимыми и милыми. А о значении имени Добравка догадаться нетрудно — «добрая». Люди верили, что женщины с такими именами будут добрыми и ранимыми.

Но встречались и «сильные» женские имена. Жену Ярослава Мудрого звали Ингигерда. Это имя означало «защитница народа». В России оно уже не в ходу, а в Германии так называют девочек и сегодня.