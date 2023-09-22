Люди с этими именами не умеют говорить «нет»: окружающие нагло пользуются

Проверьте, есть ли вы в списке.

Доброта - замечательное качество, но иногда оно приносит своему обладателю слишком много хлопот. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят самые безотказные мужчины и женщины.

Ирина

Видеть сильную и независимую Ирину в списке людей, не умеющих говорить “нет”, довольно странно. Однако на самом деле обладательница этого имени легко попадается на удочку льстецов. Достаточно произнести несколько комплиментов в адрес Иры, чтобы она растаяла и дала свое согласие.

Женщина, нареченная этим именем, любит, когда отдают предпочтение именно ей.

“Только ты сможешь мне помочь”, “Я не знаю никого умнее тебя”, “Ты же классный специалист, а я ничего в этом не понимаю”, - эти и подобные фразы способны растопить сердце Ирины и заставить ее сказать “да”.

Марта

Несмотря на внешнюю уверенность в себе, Марта - девушка достаточно закомплексованная. Обладательница имени считает, что окружающие будут безоговорочно любить ее только в том случае, если она станет для них удобной, станет приносить пользу. Поэтому из ее уст почти не слышно слова “нет”.

Иногда Марту даже просить не нужно, она сам спешит на помощь, жертвует своим временем и силами, чтобы угодить.

В результате окружающие привыкают к ее безотказности и начинают использовать в своих корыстных целях. Потому-то Марта постоянно находится в роли “девочки на побегушках”.

Эльвира

Мягкая и спокойная - такой предстает перед окружающими обладательница имени Эльвира. Она терпеть не может конфликты, ей проще согласиться с человеком, чем вступать в спор. Особенно уступчивой Эля становится с друзьями и близкими, что ни попросишь - сделает.

Другая причина безотказности Эльвиры - в страхе перед скандалами. Женщина, нареченная этим именем, опасается обидеть человека и испортить с ним отношения. Поэтому, даже если его просьба доставит ей какие-то неудобства, безропотно согласится.

Константин

Обладатель этого имени - человек творческий и чувствительный. Константин хочет сделать этот мир лучше, поэтому с удовольствием откликается на просьбы помочь. Даже если у него уже есть какие-то планы, он ничтоже сумняшеся откажется от них ради друга, коллеги или любимой женщины.

В большинстве случаев неумение говорить “нет” не создает Константину больших проблем, но иногда случаются и исключения.

Мужчина, нареченный этим именем, вполне способен упустить важный шанс из-за того, что помогал в этот момент совершенно постороннему человеку.

Михаил

Михаил известен своим уступчивым характером. Обладатель этого имени, как Чип и Дейл, всегда готов прийти на помощь - достаточно только позвать. Миша невероятно отзывчивый, но порой оказывает сам себе медвежью услугу - он настолько погружен в чужие дела, что на свои собственные не остается времени.

Близким Михаила необходимо тщательно следить за его героическими порывами и останавливать, если без его помощи вполне могут обойтись. Этого парня хлебом не корми - дай кого-нибудь спасти, но ему тоже необходимо хотя бы иногда отдыхать и посвящать время себе.