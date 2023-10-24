Люди с этими буквами в имени в опасности: чаще остальных сталкиваются с неудачами

Специалисты по антропонимике в течение сотен лет изучают имена людей. Они могут рассказать и об их истории, и о возможном влиянии на жизнь людей. Ученые уверены, что некоторые буквы способны оказывать значительное воздействие на судьбу.

Так, для носителей буквы «В» в фамилии или имени характерны непостоянство и изменчивость. Такие люди могут принимать необдуманные решения и изменчивы в своем мнении, что нередко приводит к весьма неудачным решениям. При этом, как уверены эксперты, если «В» повторяется, то это лишь усиливает эти качества.

Буква «Ж» может означать сложности в принятии решений. Для таких людей характерны неуверенность и скрытность, которые точно не привлекут фортуну. Импульсивность же чаще всего встречается у носителей буквы «Й» в имени или фамилии. Они редко обдумывают свои поступки, которые в итоге часто заканчиваются провалами.