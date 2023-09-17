Люди разрыдались, увидев невестку Наталии Антоновой в день свадьбы: внимание на фото

Наталия Антонова продемонстрировала эксклюзивные кадры с бракосочетания своего старшего сына Артема. Актриса показала поклонникам не только красавца-жениха, но и очаровательную невестку — Анну. От увиденного у фанатов слезы потекли рекой.

Знаменитость опубликовала в социальных сетях видео, где она, согласно традиции, вместе со своей сватьей зажигает семейный очаг новобрачных. Артистка не смогла скрыть волнения от осознания того, что передала любимого сына другой женщине. Увидев ее рядом с невесткой, поклонники расчувствовались от красоты и интимности момента.