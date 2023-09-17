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Люди разрыдались, увидев невестку Наталии Антоновой в день свадьбы: внимание на фото

17 сентября 2023 08:15
Люди разрыдались, увидев невестку Наталии Антоновой в день свадьбы: внимание на фото

Равнодушных не осталось.

Наталия Антонова продемонстрировала эксклюзивные кадры с бракосочетания своего старшего сына Артема. Актриса показала поклонникам не только красавца-жениха, но и очаровательную невестку — Анну. От увиденного у фанатов слезы потекли рекой.

Знаменитость опубликовала в социальных сетях видео, где она, согласно традиции, вместе со своей сватьей зажигает семейный очаг новобрачных. Артистка не смогла скрыть волнения от осознания того, что передала любимого сына другой женщине. Увидев ее рядом с невесткой, поклонники расчувствовались от красоты и интимности момента.

Люди разрыдались, увидев невестку Наталии Антоновой в день свадьбы: внимание на фото

«Такие трогательные», «Это очень волнительно для мамы», «Заметно, как вы нервничаете, но, улыбаясь, пытаетесь это скрыть», «Поздравляю вас и желаю, чтобы невестка ваша во всем брала с вас пример», — поддержали подписчики Антонову в комментариях.

Фото: Кадр из сериала «Сезон любви», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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