Люди пугаются, когда видят Фрейндлих с дочерью: дело в одной особенности
Вместе выглядят странно и смешно.
Единственная дочь Алисы Фрейндлих не хотела быть актрисой, но начала сниматься в кино довольно рано. Впервые на съемочной площадке Варвара Владимирова появилась в возрасте 15 лет, но повторить успех знаменитой матери не вышло.
Хоть артистка и не может похвастаться завидной фильмографией, она периодически оказывается в центре всеобщего внимания. Мать двоих детей бывает на светских мероприятиях. Иногда компанию ей составляет знаменитая родительница.
Когда люди видят звезду «Служебного романа» вместе с наследницей, то пугаются не на шутку. Все дело в одной особенности внешности Владимировой. Алиса Бруновна едва достает ей до плеча, что заставляет народ гадать, то ли Варвара слишком большая, то ли ее мать — маленькая.
«Ничего себе у нее рост», «Дочь какая высокая. Мама ей по плечо», «Соотношение роста удивляет. Никогда не думал, что Алиса Бруновна такая маленькая», «Она что двухметровая? Ну и рост у девочки!» — пишут в Сети.