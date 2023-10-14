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Люди пугаются, когда видят Фрейндлих с дочерью: дело в одной особенности

14 октября 2023 18:30
Люди пугаются, когда видят Фрейндлих с дочерью: дело в одной особенности

Вместе выглядят странно и смешно.

Единственная дочь Алисы Фрейндлих не хотела быть актрисой, но начала сниматься в кино довольно рано. Впервые на съемочной площадке Варвара Владимирова появилась в возрасте 15 лет, но повторить успех знаменитой матери не вышло.

Хоть артистка и не может похвастаться завидной фильмографией, она периодически оказывается в центре всеобщего внимания. Мать двоих детей бывает на светских мероприятиях. Иногда компанию ей составляет знаменитая родительница.

Когда люди видят звезду «Служебного романа» вместе с наследницей, то пугаются не на шутку. Все дело в одной особенности внешности Владимировой. Алиса Бруновна едва достает ей до плеча, что заставляет народ гадать, то ли Варвара слишком большая, то ли ее мать — маленькая.

«Ничего себе у нее рост», «Дочь какая высокая. Мама ей по плечо», «Соотношение роста удивляет. Никогда не думал, что Алиса Бруновна такая маленькая», «Она что двухметровая? Ну и рост у девочки!» — пишут в Сети.

Люди пугаются, когда видят Фрейндлих с дочерью: дело в одной особенности
Фото: legion-media.ru
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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