Люди пугаются, когда видят Фрейндлих с дочерью: дело в одной особенности

Единственная дочь Алисы Фрейндлих не хотела быть актрисой, но начала сниматься в кино довольно рано. Впервые на съемочной площадке Варвара Владимирова появилась в возрасте 15 лет, но повторить успех знаменитой матери не вышло.

Хоть артистка и не может похвастаться завидной фильмографией, она периодически оказывается в центре всеобщего внимания. Мать двоих детей бывает на светских мероприятиях. Иногда компанию ей составляет знаменитая родительница.

Когда люди видят звезду «Служебного романа» вместе с наследницей, то пугаются не на шутку. Все дело в одной особенности внешности Владимировой. Алиса Бруновна едва достает ей до плеча, что заставляет народ гадать, то ли Варвара слишком большая, то ли ее мать — маленькая.